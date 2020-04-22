合一股票自4月23日起預收款券 17:252020/04/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（22）日表示，合一生技股票（4743）自4月23日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 合一生技股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月23日起10個營業日（到5月7日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #合一 #櫃買中心 #預收款券 #合一生技 #每五分鐘撮合一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 危老三讀 限時容獎5月起降為8％ 04:092020/04/18 財經要聞 櫃買線上講座 宣導富櫃200 04:102020/04/20 證券．權證 129家上櫃公司大買庫藏股 04:102020/04/20 證券．權證 《店頭市場》淳紳、天揚 20日起預收款券 08:352020/04/20 財經 中天股票自4月22日起預收款券 17:572020/04/21 財經 永豐金證券「櫃買富櫃200報酬指數」ETN標的指數資格認可過關 17:502020/04/21 財經 4月櫃買市場投資人線上講座 講師陣容堅強 18:412020/04/21 財經 《店頭市場》中天今起預收款券 每5分鐘撮合一次 08:352020/04/22 財經 櫃買4月投資人線上講座今登場 助調整台股投資決策 10:052020/04/22 財經 馬光-KY股票自4月23日起得為融資券 15:142020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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