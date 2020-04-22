◎磐石艦確診再增1例 累計28人染疫

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，敦睦艦隊(磐石艦)再增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

◎投書外媒 陳時中：替台灣發聲

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中投書「外交家」」（The Diplomat）雜誌，呼籲世衛組織與相關人士認同台灣的貢獻，讓台灣參與世衛的相關活動，陳時中表示，這是想讓世人知道台灣有能力做對世界有用的事！

◎酒店女公關結案 密切接觸百人零感染

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內案件379例酒店公關，相關接觸者123人昨天監測期滿沒有陽性個案。

◎酒店舞廳迫停業 酒店妹轉戰釣蝦場

為防範新冠肺炎傳播，中央宣布酒店、舞店小姐禁止坐檯服務，然而，還是有業者不顧傳染風險違反禁令，蘆竹分局就查獲有業者透過承租釣蝦場方式繼續營業，警方當場將小姐與負責人帶回，業者將面臨一百萬元以下罰鍰。

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(中時電子報)