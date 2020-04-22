美國油價空前下跌，促使能源市場參與者反思儲存原油的困難和成本。在冠狀病毒危機持續打擊全球需求的時候，世界充斥著石油，並且很快耗盡了石油供不應求。

這導致5月美國西德州中級原油(WTI) 期貨合約週一首次跌入負區域。值得注意的是，這意味著交易者實際上必須付費才能將石油從油庫中拿走。與此同時，國際基準布蘭特原油價格為每桶17.01美元，下跌近12％。

這在能源市場上造成了極大的需求衝擊，陸上和海上的存儲空間迅速被裝滿。在美國，這種情況被認為尤為嚴重，俄克拉荷馬州庫欣在該國主要交貨地點的存儲設施預計將在數週內裝滿。

據高盛（Goldman Sachs）的分析師稱，截至4月17日，庫欣（Cushing）的存儲中心已滿77％，而最近兩週的構建「表明5月的第一周將無貨」。

川普週一表示，他將考慮阻止沙烏地阿拉伯原油進口的前景，以減輕對美國頁岩油生產商的壓力。川普還重申了他打算補充該國緊急石油儲備的意圖。

據路透社週二報導，隨著許多油庫的裝滿，美國能源部目前正在租賃戰略石油儲備中的7700萬桶一些可用石油空間。

無論如何，如果儲油罐已滿，並且不可能將原油儲存在海上的浮動油輪上，分析師預計生產商將開始關閉油井，這一過程可能對油藏造成物理損害，並威脅到恢復未來產量的前景。

布蘭特原油價格位於北海一個離水約500公尺的島上，可以通過油輪儲藏。相反，WTI是內陸的，距水500英里。

高盛（Goldman Sachs）分析師本月初表示：「這表明了一個重要的觀點。」他們認為，水性原油比內陸價格等級（例如美國，加拿大和俄羅斯的原油）「定位更好」，因為它們相對容易獲得油輪儲存。

路透社週五報導，石油貿易商爭相尋找陸上和海上原油的替代儲存選擇，援引未具名的船運來源，據估計目前有1.6億桶石油被記錄在船上的浮動儲存中。

(中時電子報)