一秒到歐洲！近來因疫情關係無法出國，然母親節快到了，還是想帶著親愛媽咪吃大餐、享天倫之樂！來台北101走走，4樓都會花園打造「法式優雅庭院」，鮮花、水晶燈好浪漫！從4月23日起，還有ELLE歐洲復古書報攤。如電影中，男女主角邂逅，在巴黎香榭大道啜飲咖啡！商場也有多家美食餐廳提供餐飲優惠，也有推出溫馨母親節蛋糕，粉色浪漫也甜蜜！

法式優雅庭院--帶媽媽來當網美，拍照打卡送來店禮。（台北101提供）

迎接母親節到來，台北101結合「女力」與「法式優雅」兩大主題，打造台北101全新兩大打卡景點-「ELLE French Garden Café」與「PRADA Hyper Leaves 」全台獨家快閃店，將於4/23登場，邀請所有女性化身夢想中的風格女伶，在101優雅打卡景點中，留下美麗倩影，與媽咪留下美好回憶。

台北101與時尚媒體ELLE合作，4/23-5/10 於台北101一樓推出快閃咖啡店「ELLE French Garden Café」，現場還有全新打卡場景：ELLE歐洲復古書報攤，將書香與咖啡香濃濃的巴黎街頭，帶到大眾眼前，同時推出限定拍照打卡活動，於4/23~5/10與ELLE書報攤合影上傳Facebook，並Hash Tag 「#ELLE 75 YEARS」即可獲得驚喜小禮物。

PRADA Hyper Leaves 全台獨家快閃店，以大自然為靈感，打造店內空間為森林亭閣。（台北101提供）

PRADA於4/23-5/17在PRADA台北101旗艦店內設置PRADA Hyper Leaves限時快閃店中店，以大自然為靈感，打造店內空間為森林亭閣，鋪設綠色地毯並飾以綠色金屬絲網點綴螢光燈建造的樹。大型葉片形狀伸展而成的陳列櫃和桌面，給人以仿若置身雨林的鮮活之感。充滿自然生機的背光牆壁前，懸掛著春夏最新服飾，配以綠色地面，構成一個超現實的雨林世界。

Jean-Paul Hévin於母親節檔期間提供限定頂級法式下午茶套餐。（台北101提供）

4樓「法式優雅庭院」也是拍照打卡好景點！怡然典雅的法式花園景觀，吸引許多顧客駐足漫步，感受花香芬芳舒心愜意時光。期間內推出的防疫生活美學2大主題課程，報名也創佳績。母親節購物檔期4/9~5/10，使用「中信卡+101 PAY」，最高可享高達11%的回饋；使用「台北101聯名卡+101 PAY 」即享最高達13%優惠幅度。

《母親節蛋糕推薦》agnès b. CAFÉ 草莓芭芭露亞蛋糕。（台北101提供）

母親節是媽咪的第二個生日！商場5樓的TWG Tea推出「玫瑰芬香茶慕斯蛋糕」！以南法格拉斯玫瑰芬香茶沏入濃郁白巧克力醬之中，香氣與舌尖的圓舞曲如母親之愛般繚繞於心，搭配新鮮覆盆子凝凍與檸檬海綿蛋糕，令人回味無窮。B1美食街的agnès b. CAFÉ – B《母親節推薦蛋糕》草莓芭芭露亞蛋糕，法式甜味在心頭，歡迎與媽咪一起甜蜜！

《母親節蛋糕推薦》TWG TEA 玫瑰芬香茶慕斯蛋糕。（台北101提供）

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)