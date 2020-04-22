有網友在手機社群散播社區消毒通知，里長呼籲勿亂傳播謠言。（許家寧翻攝）

搭載基隆染疫士兵的國光客運暫停派車出勤，進行全車消毒作業。（許家寧攝）

國光客運透露該名駕駛身體無異狀，隔離期間照常給薪。（許家寧攝）

敦睦艦隊爆發多名軍人染疫，基隆有1名士兵確診，市府連忙在火車站、市區地下道進行消毒，有網友爆料確診者家住鄰近廟口夜市的東和大樓，最近才會進行消毒，當地里長李隆進澄清為例行消毒工作，籲網友不要誤傳，以免吃上官司。

基隆市府公布案409足跡，確診士兵17日晚上搭乘「1813」國光客運從台北返回基隆，隨即步行回到獨棟透天家中，翌日接到部隊通知就趕往車站集合赴檢疫所，19日確診後，除對家人啟動居家隔離，在21日追查到鄰座的花襯衫乘客。

文安里長李隆進說，今早有網友在網路張貼社區的消毒公告，還指稱確診軍人就住在東和大樓，造成里民恐慌，他氣說，原本就規畫27日進行全里消毒工作，現在又因雨延期，如果真的有確診者住在里內，這一、兩天早就進行消毒了。

國光客運基隆站長陳桂子表示，確定磐石艦確診士兵搭乘該班次後，立即召回車輛回到保養廠徹底清潔消毒，並引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車銷空調系統，駕駛在20日接到居家隔離通知書，予以公假在家隔離14天。

陳桂子轉述，這名駕駛過去2天身體並無異狀，完全遵守指示待在家中，以追劇、整理家務與陪狗玩打發時間，這段期間公司照常給付薪資，並與這名駕駛約定5月4日恢復正常上班，該輛車也預計同一天上路，希望一切平安無恙。

(中時 )