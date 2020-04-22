「消除塑膠廢棄物聯盟」的創始成員，德國聚合物材料製造商科思創持續於亞太地區推動兒童的永續發展及環境責任教育。作為該行動的一部分，暨去年於台灣上架「用愛讓世界更精彩Bright Minds for a Brighter World」雙語環境教育故事app後，該app近日也在中國大陸、香港以及泰國成功上線。

此App的故事內容源自2016年泰國科思創出版的繪本《小小地球守護者的奇幻冒險》（The Adventures of Young Guardians），敘述三位擁有超能力的小朋友在目睹亂扔垃圾對動物和自然環境造成的影響後，學習如何從自身做起守護海洋與地球。此繪本首先由科思創泰國出版，並迅速在亞太地區傳播，惠及數萬名兒童。再進一步由台灣科思創於2019年世界海洋日打造成互動形式App於台灣發佈，孩子們除了可以參與繪本主角的救援行動、錄製和分享專屬於自己的環境故事，程式所提供的浸潤式閱讀功能，更能讓孩子們輕鬆學習新詞彙。現在，這款結合故事和遊戲的App已獲科思創進一步推廣至亞太其他地區。

科思創永續發展負責人韓思樂博士（Dr. Christian Haessler）表示，如何負責任地處理廢棄物是這個時代面臨的巨大挑戰之一。無論是公司還是個人，我們都有責任以適當的方式處理廢棄物，將其作為有價值的原材料，幫助我們邁向循環經濟。透過將卡通繪本打造成互動式App，期望看到更多年輕世代成為永續發展的一份子，宣導更多永續生活的方式。

為促進永續性發展、教育和社區互動，科思創已在亞太地區推廣多個項目，合作夥伴包括學校和社區（中國大陸）、國家公園和博物館（臺灣）、世界自然基金會（香港）、政府組織及教育部門（泰國）。在這些合作活動中，科思創及其合作夥伴嘗試以「寓教於樂」的方式宣傳永續生活的理念，全面提升兒童和父母永續發展的相關意識。

(工商 )