由台灣大哥大myVideo與金鐘影集製作團隊大慕影藝合作的年度大戲《做工的人》，將於5月10全台4K首播。myVideo於22日進一步宣布，這部由myVideo投資的《做工的人》，不但進駐大型工地實景拍攝，媲美國際影集，同時myVideo更是全台唯一4K高畫質播出的平台。另外，為一飽觀眾眼福，myVideo將提供前兩集免費讓用戶欣賞。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo於去年率本土OTT影音業者之先，推出「4K電影專區」，同時提供4K與HD版本的電影，4K專區上線短短一週，4K版電影的觀看次數就高出HD版的2成之多，顯見用戶對影片畫質的高要求。

李芃君強調，這部以工人為主題所拍攝的原創影集《做工的人》，製作團隊更進駐大型工地實景拍攝，就是要細膩呈現社會底層小人物的喜怒哀樂，再透過myVideo的4K高畫質影像，讓每個演員的表情和畫面，都能更清晰、更生動。 大慕影藝金鐘製作人林昱伶則表示，《做工的人》全片85%是台語發音，能以台灣工人題材走向國際，對全體工作人員來說，是非常大的激勵，透過myVideo，更能讓更多觀眾能看到屬於台灣的原創內容。

《做工的人》全劇共6集，改編自作家林立青同名暢銷書，製作人林昱伶更號召鍍金團隊加入影片的拍攝，包括電影《聽說》導演鄭芬芬，金鐘導演林君陽等人。

這部影片是描述懷抱發財夢的鐵工兄弟阿祈、阿欽、板模工昌仔和怪手阿全，在工地裡搬演一場場荒謬搞笑的發財夢戲碼，這些古怪夢想述說著這群人面對的各種困境時，儘管不斷遭遇事與願違的打擊，他們仍努力用自己的方式活著。

《做工的人》將於每周日晚間10點在myVideo以4K畫質播出，myVideo會員除可透過APP及官網收看外，還可透過市面上支援4K畫質的裝置，如凱擘／台灣大寬頻A1機上盒、Sony 4K android電視、RockTek G1 4K電視盒、小米盒子等。

除了《做工的人》外，myVideo繼《美味滿閣》後，再次與東森戲劇40頻道獨家合作，每周一至周五晚間9點，與電視台同步免費直播台味喜劇《姊妹們追吧》，故事描述20、30、40、50歲的四代年齡層差距女性朋友，因「追劇」而結識成為好朋友，大家更為著生存努力打拚的故事。該劇係由張允曦（小8）、坤達、陳珮騏、柯淑勤、劉宇珊、吳以涵等實力演員領銜主演。

另外，myVideo也針對親子用戶限期推出「親子99安心宅」優惠方案，每月99元（原價250元），就能以一天不到4元的優惠價，盡情享受myVideo豪華月租萬部電影、戲劇、動漫、幼兒影片看到飽，包括《寄生上流》、《返校》、《江湖無難事》、《下半場》等熱門電影，還有獲得金球獎最佳戲劇類電視女主角獎的《血腥迷戀伊芙/追殺夏娃》第1～3季、《駭客軍團》第1～4季、《魔法師》第1～5季等歐美英倫劇集，以及適合闔家觀賞的幼兒節目BBC CBeebies《阿奇幼幼園》、《汪汪隊立大功》等。

(工商 )