敦睦艦隊爆新冠肺炎疫情，至今確診案例已達28人。針對這波國軍染疫風暴，被網友譽為先知的國民黨立委吳斯懷今(22)日質詢時再爆出，友邦巴拉圭的議員認為台灣第一波防疫協助，只提供10萬片口罩「太少」、「不夠」，轉而向中國大陸進行求助，外交部是否有掌握？吳斯懷今天下午在外交國防委員會質詢時指出，中方目前已運送41000公斤的醫療物資至巴拉圭，雖不知是巴拉圭主動購買，還是中國大陸援助，但已引起當地僑社注意，並回報給辦公室。他質疑，根據部分媒體的報導，我方駐巴拉圭的大使是否已被召回國，台巴之間的外交是否已出現危機？

中國大陸提供41000公斤的醫療物資給巴拉圭，對抗新冠肺炎疫情。（圖／吳斯懷辦公室提供）

對於吳斯懷的質詢，外交部次長徐斯儉表示，「拉美不是我業管範圍」，相關問題並不知情，但外交部並非沒有掌握，資料整理後會盡快送到辦公室。徐斯儉也強調，我國對於友邦防疫物資援助，未來若有更多物資，一定會繼續進行。

除今日示警「台巴關係」恐生變外，吳斯懷本周一在外交國防委員會質詢時也指出，巴拉圭僑社曾寫信給我國駐巴拉圭大使館，希望我外館能提供線上看診、公衛諮詢等幫助，盼外交部能夠盡快協助。對此，外交部拉美司表示未接獲相關資訊，會立刻和僑委會、衛福部討論。

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(中時電子報)