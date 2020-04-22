華擎(3515)今公告公司法人董事代表人異動，華瑋法人董事代表人原為劉憶如，2月底因個人因素請辭法人代表。今公司宣布華瑋法人董事代表人為鄭光志，目前擔任和碩(4938)聯合科技股份有限公司研發副總。新法人董事代表人任期至110年5月31日。

華瑋投資股份有限公司是和碩百分百轉投資的公司，目前也是華擎的最大股東。

(時報資訊)