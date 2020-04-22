《電腦設備》華擎法人董事代表人 和碩副總鄭光志接任 17:222020/04/22 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華擎(3515)今公告公司法人董事代表人異動，華瑋法人董事代表人原為劉憶如，2月底因個人因素請辭法人代表。今公司宣布華瑋法人董事代表人為鄭光志，目前擔任和碩(4938)聯合科技股份有限公司研發副總。新法人董事代表人任期至110年5月31日。 華瑋投資股份有限公司是和碩百分百轉投資的公司，目前也是華擎的最大股東。 (時報資訊) #聯合 #華擎 #和碩 #法人董事代表人 #華瑋 #法人董事 #代表人 #最大股東 也許您會感興趣 推薦閱讀 滯阿聯60餘人返台 難掩喜悅 04:102020/04/19 生活新聞 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ 03:122020/04/19 兩岸 「老爺閃購節」4／21開賣 分開旅行殺更大 09:572020/04/20 旅遊 「老爺閃購節」開賣 礁溪老爺6千有找 10:272020/04/20 財經 避免災難性倒閉 三中資航企傳洽購維珍澳洲航空 10:512020/04/20 財經 陸發改委首度明確新基建範圍 12:142020/04/20 財經 外送國家隊成軍 有無外送首發最高雙倍補助 17:012020/04/20 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:472020/04/20 財經 《國際金融》傳OPEC擬加快減產 美期油價格負轉正 12:012020/04/21 財經 蘋果需求慘？傳iPhone兩大組裝廠狂砍人力 16:362020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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