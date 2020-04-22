半導體測試介面廠精測（6510）公布2020年首季財報，受惠5G即將進入商用化，供應鏈備料帶動半導體測試介面需求，稅後淨利「雙升」至1.78億元，季增8％、年增達90％，每股盈餘（EPS）5.46元，雙創同期次高。公司將於明（23）日召開線上法說。

精測2020年首季合併營收9億元，雖季減10.64％、仍年增達48.48％，改寫同期新高。毛利率52.59％、營益率24.23％，低於去年第四季53.65％、30.49％，優於去年同期50.58％、18.82％。

在首季營收及本業獲利能力持穩高檔，配合業外收益增加挹注，精測2020年首季稅後淨利1.78億元，季增8％、年增達90％，每股盈餘（EPS）5.46元，優於去年第四季5.06元及同期2.87元，雙創僅次於2017年的同期次高。

精測表示，全球首季籠罩在新冠肺炎疫情蔓延風險中，精測超前布署、提前啟動全方位防疫管制，所有關鍵零組件及材料均全面提高庫存準備，首季公司「零確診、零停工」，目前疫情未影響公司財務及業務，未來將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度嚴陣以待。

精測指出，隨著研發多年的材料及探針等關鍵技術到位，公司生產的垂直探針卡（VPC）已漸獲客戶採用、開始貢獻營收。研調機構VLSI最新公布的探針卡調查報告顯示，精測2019年全球半導體探針卡排名自24名竄升至第18名，躋身全球前20強。

展望後市，精測除持續鑽研VPC產品所需材料、零組件及微機構等技術外，亦對生產及檢驗所需設備全面展開研究，並在全自製（All In House）模式基礎下導入人工智慧（AI）技術，建立全球唯一的垂直探針卡智慧製造產線，藉此提升生產效率及良率，滿足客戶需求。

(時報資訊)