因應新冠肺炎疫情，新加坡政府延長實施收緊管制措施，紅木-KY(8426)子公司配合新加坡延長管制措施暫時停工，全員居家辦公，並通知客戶及供應商調整進出貨時間。

疫情導致全球消費端緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，預期將讓上半年度整體業績較原本預期的衰退。紅木強調，今年除深耕原品牌客戶外，持續拓展新品牌客戶及開拓新業務，不過未來營收、獲利的成長動能將視疫情的影響程度而定。

(時報資訊)