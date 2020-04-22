《其他股》新加坡延長管制 紅木子公司全員居家辦公 17:222020/04/22 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，新加坡政府延長實施收緊管制措施，紅木-KY(8426)子公司配合新加坡延長管制措施暫時停工，全員居家辦公，並通知客戶及供應商調整進出貨時間。 疫情導致全球消費端緊縮，影響所及造成品牌客戶展店遞延、改裝計畫趨緩，預期將讓上半年度整體業績較原本預期的衰退。紅木強調，今年除深耕原品牌客戶外，持續拓展新品牌客戶及開拓新業務，不過未來營收、獲利的成長動能將視疫情的影響程度而定。 (時報資訊) #紅木-KY #全球 #延長 #品牌客戶 #紅木 #新冠肺炎 #疫情 #新加坡 #收緊管制 #停工 #居家辦公 #出貨 #業績 也許您會感興趣 推薦閱讀 國土計畫法修正 延長地方作業期程 04:092020/04/18 財經要聞 未脫離險境 英封城再延三周 04:092020/04/18 全球財經 央行：全球債務遽增 全球債務相對GDP比率將再創新高 20:332020/04/18 財經 牛津：疫情解封難如意 下半年景氣復甦很緩慢 22:492020/04/19 財經 牛津：下半年景氣復甦會很慢 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 採‧訪‧線‧上－紡織業盼政策及時雨 04:102020/04/21 產業特刊 3月投信基金規模 再度縮減 04:102020/04/21 投資理財 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 新冠肺炎後 韓媒揭全球10大可能變化 10:352020/04/22 時事 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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