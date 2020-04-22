立委蘇巧慧（中）等人媒合台灣菸酒公司、新北市醫師公會發起活動，台酒開設「特別通道」限期給診所採購三公升酒精，解決第一線人員的防疫困境。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，診所往往是防疫第一線，新北診所卻面臨「買不到」酒精困境，立委蘇巧慧等人媒合台灣菸酒公司、新北市醫師公會發起活動，台酒設立開設通道限期給診所採購酒精，解決第一線人員的防疫困境；台酒表示，今年啟動「台灣糙米製酒」，四月份出產「防疫酒精」會有特殊「米香」味道。

台酒新莊營業所22日下午召開「酒精防疫護前線、基層診所更安全」記者會，立委蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘、江永昌與新北市醫師公會總幹事林震洋等人出席活動。

台酒公司記者會宣布，新北市800間基層診所，只要於限期時段出示文件於新莊、土城及中和台酒營業所，就可免排隊直接採購三公升裝的醫療用消毒酒精；22日正式販售後，診所人員前往購買，從確認名單到拿到酒精，全程不超過2分鐘，讓診所人員直呼「真的很方便」。

蘇巧慧表示，基層診所購買酒精，不是排隊排很久，或是排到的時候已經賣完了，讓前線醫療人員相當困擾，因此她特別跟委員們協調，感謝台酒第一時間想到這方案，讓醫師能有「快速通道診所限定」取得防疫物資，唯有基層醫師跟護理師安心，民眾才會放心。

「現在看診好緊張！」新北市醫師公會理事長周慶明表示，現在看診需要全副武裝，長時間看診也變得非常辛苦，雖然基層診所醫療口罩已經充足，但N95口罩及防疫酒精仍「有錢也買不到」，另外包括面罩、護目鏡和隔離衣都要診所自費購買，盼政府能提出額外防疫基金。

台酒公司董事長丁彥哲致詞，台酒公司目前已生產超過1400萬瓶防疫酒精於各大超商超過2萬1千個據點販售，更優先提供醫療院所、學校等機關，而此次由新北市醫師工會造冊、批次供應是非常好的模式，希望能將成功模式推廣到全國各地。

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(中時 )