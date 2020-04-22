泰山台商游淑燕22日上午透過立法委員洪孟楷，捐贈1000個口罩和50個環保側背袋，希望能與泰山區天主教主顧修女會「泰山奇蹟之家」一同抗疫；游淑燕表示，她畢業於泰山國小常惦記家鄉，盼在疫情期間能回饋鄉里；奇蹟之家代表對她的義舉比讚深深感謝。

新冠肺炎疫情嚴峻，在大陸深圳打拼20年的泰山人游淑燕，22日捐贈千片口罩給泰山奇蹟之家。奇蹟之家副主任歐陽怡安表示，奇蹟之家主要服務對象為失智失能的長者，機構照顧400位長者，也提供日照、送餐服務，讓長者家屬有喘息的空間。

歐陽怡安說，中央、地方政府皆有供應長照單位口罩，目前防疫物資尚還充足，因此也會將今日獲贈的1000片口罩，分贈給鄰近泰山、五股地區等公益團體。

游淑燕說，她畢業於泰山國小，泰山是她土生土長的家鄉，對她來說有著深厚的情感，因此她時時提醒自己有餘力定要回饋鄉里與社會，台商協會2月時已捐贈了2.6萬套醫用防護服及33.5萬雙醫用手套，支援他地醫療人員，如今特別將國外購入千片口罩捐給泰山的弱勢團體。

洪孟楷指出，游淑燕於1997年創立游城集團是專供全球嬰兒車、玩具知名品牌的布料大廠，近年更致力於功能性布料研發；泰山奇蹟之家是社區長者的關懷據點，每月服務上百個家庭，1000片口罩數量可能不多，但對於照顧長者的工作者及志工都很重要，盼游淑燕的捐贈能有拋磚引玉的正向作用。

(中時 )