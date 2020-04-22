鴻海集團創辦人郭台銘10年前成立樂活養生健康事業群，投資金額近百億元，但績效不振，旗下十多家公司僅3家有盈餘。郭董壯士斷腕決定進行裁撤合併，有近百名員工恐將面臨失業。更關鍵的是該事業群負責人吳良襄，是妻子曾馨瑩的姊夫，在檢討會上遭郭台銘開罵吳良襄：「不要以為你的身分，我不敢動你」。

據《工商時報》報導，吳良襄對於「姐夫」的「稱呼」，吳良襄直言，幾乎歷經3年時間去做心理調整，才從排斥到接受，他表示，其實「姐夫」名稱背後有更多的考驗，正因為是親戚，為了不想讓別人說閒話，「總裁對我的要求比一般人更高」。

其實以吳良襄經歷，掌管樂活養生健康事業群，可謂是綽綽有餘，幾乎大型外商醫材公司他都歷練過，掛名一路由美商亞培公司全國醫藥經理以及行銷處長到全球最大醫療耗材外商必帝公司台灣、越南處長，到美敦力大中華區總經理，在外商界也算是赫赫有名。

不過，吳良襄接管樂活養生健康事業群卻拉不動業績，據《鏡周刊》報導，郭台銘10年來投入近百億元，結果該事業群旗下公司營運，竟只有3-4家賺錢。其中，位於加州的新創醫療公司Sotera Wireless，就燒光資金1億美金（約新台幣30億元），產品行動監控儀器無法輕量化、微型化，根本賣不出去，導致公司不斷失血。

郭台銘面對問題，叫來吳良襄及事業群旗下各家公司總經理開檢討會議。會議上，郭台銘問如何能夠轉虧為盈？經理人提不出辦法，讓郭台銘直罵吳良襄：「你是怎麼用人的？」、「不要以為你的身分，我不敢動你」，接著郭台銘決定裁撤賠錢公司。

對於《鏡周刊》報導，吳良襄回應，「本人為康聯生醫董事長，康聯生醫乃鴻海集團子公司，公司營運正常。至於其他健康事業體，各有其負責人。」

(中時電子報)