台紙5／26起停止買賣 6／1下市 17:332020/04/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公布，台紙（1902）因進行股份轉換，其有價證券自5月26日起停止買賣，並於6月1日起終止上市 證交所指出，台紙因與新誠資產管理公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自5月26日起停止買賣，6月1日起終止上市。 (工商 ) #台紙 #終止上市 #證交所 #有價證券 #股份轉換 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣候變遷 企業首當其衝 04:102020/04/20 產業特刊 《店頭市場》淳紳、天揚 20日起預收款券 08:352020/04/20 財經 《證交所》外資上周轉買117.89億元 最愛台積電 15:572020/04/20 財經 《證交所》永豐外資50N 4月30日起終止上市 15:572020/04/20 財經 永豐外資50N 30日終止上市 16:102020/04/20 財經 國泰投信 申請「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可 18:412020/04/21 財經 雙北若封城台股休市？金管會：營業不中斷 19:052020/04/21 財經 國泰投信 申請MSCI ESG高股息資格認可 04:102020/04/22 證券．權證 《店頭市場》中天今起預收款券 每5分鐘撮合一次 08:352020/04/22 財經 《證交所》國泰投信MSCI ESG高股息指數申請資格認可 08:522020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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