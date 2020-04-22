證交所公布，台紙（1902）因進行股份轉換，其有價證券自5月26日起停止買賣，並於6月1日起終止上市 證交所指出，台紙因與新誠資產管理公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自5月26日起停止買賣，6月1日起終止上市。

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