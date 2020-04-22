社會希望振興酷碰券最好能發放現金，經濟部22日表示，現階段因仍在疫情中，政府現階段重要的工作是紓困，未來是否要發放現金，依過往經驗，未來不會採取和過去相同的方式。

經濟部指出，現在為了紓困民間，透過發放現金協助企業及勞工，穩定就業及家庭。必須等到疫情緩和後，才會採取刺激消費的措施，協助產業重上軌道，希望儘快發、主動發，秉持讓民眾「寬一點、快一點、方便一點」的原則，降低申請門檻、減少申請手續，讓受到疫情衝擊的企業得到幫助。

經濟部說，在2008年金融海嘯時，政府發放消費券刺激經濟，結果成效不彰，既無法穩住就業，也並未促進消費，甚至產生替代消費的效果，因此酷碰券的規劃，不會採取同樣的方式來推動。

經濟部強調，酷碰券的規劃初衷是在疫情穩定後，以折扣優惠來誘發消費，帶動內需經濟，這個原則不會改變。關於社會各界對於酷碰券有很多聲音，經濟部將持續收集各界意見，但不會採取跟過去消費券一樣的模式。

(工商 )