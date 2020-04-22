兆豐信用卡拚節能，推出五大減碳綠能優惠，其中最高有17％的現金回饋優惠。

為邀客戶一起響應「世界地球日」，兆豐銀行所推出5大減碳綠優惠包括：1、線上辦卡加送節能刷卡金50元；2、申請電子帳單抽gogoro與節能刷卡金500元；3、持gogoro聯名卡購車享獨全車系24期0利率、滿額再送千元環保購車金；4、 GoShare新戶首用百元騎乘金及17%現金回饋；5、兆豐icash聯名卡系列享北捷平日10%回饋。

除了以刷卡優惠鼓勵客戶節能，兆豐銀也進而指出，準備送出500組環保餐具組鼓勵存款戶、貸款戶及基金戶申請電子帳單，以減少紙張的印製及郵寄交通排碳量；兆豐銀也指出，為了降低碳排放對環境造成的汙染，兆豐銀行力推數位化申辦金融各項業務，現在超過五成以上的信用卡申辦都來自線上辦卡。包括對外提供無紙化線上辦卡、電子帳單與電動機車優惠，對內推動更新空調及照明設備，因此兆豐銀去年也拿下「108年經濟部節能標竿獎-銀獎」。

(工商 )