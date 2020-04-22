瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在月初承認其業績造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣）之後，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，美國證券交易委員會（SEC）與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）也發出聯合聲明警告，投資人應該提防新興市場、尤其是陸企的財務問題。

據外國財經媒體報導， SEC主席Jay Clayton與PCAOB主席William Duhnke等人發布聯合聲明，提到包括大陸在內的許多新興市場，財務狀況不明或具有誤導性的風險持續提高，這將導致投資人權益在公司營運發生狀況的時候受損。

聲明提到，美國會計監管機構無法審查大陸會計師在美掛牌陸企的工作，這問題一直未被受到正視，但在瑞幸咖啡百億業績造假案爆發後，讓該問題浮出檯面。大陸會計師事務所審查的問題有得時候須追溯十幾年前，這也是陸美之間矛盾之一，雖然美國會計監管機構可以審查許多國家或地區的公司財務文件，惟獨陸企財報資料查閱一直受到限制。

就在去年陸美貿易戰最激烈之際，PCAOB在美國證交所列出一份拒絕將其審計文件審查的224家外國公司名單，有多達95％人員為大陸或香港的審計師。

先前報導就指出，PCAOB在美國證交所列出一份拒絕將其審計文件審查的224家外國公司名單，PCAOB估計，多達95％人員為中國大陸或香港的審計師。這些公司還是大陸主要企業，包括中國石油化工、中國移動以及京東等家喻戶曉的企業，每家企業市值均超過數百億美元。美國銀行Dealogic數據當時顯示，2018年有34家陸企在美籌集92億美元的資金，比前一年同期多了1倍以上，其中愛奇藝、騰訊音樂等大型陸企IPO資金都超過10億美元。

就在瑞幸事件爆發後，做空機構Wolfpack Research、渾水也盯上愛奇藝，指出其在IPO 前就有詐欺行為，並預估去年收入虛報增加80 億人民幣至 130 億人民幣，但遭到愛奇藝嚴正否認，聲稱一切行為符合 SEC標準。

然而，若想針對在美掛牌陸企的財務進行調查，甚至「除牌下市」，恐引來更大紛爭，去年9月底就傳出川普政府想對在美陸企下手，引來美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）緊急澄清，就有分析師警告，美國多個大型基金投資這些陸企的金額高達400億美元，若川普真的狠下心來，恐引發嚴重後果。

(中時電子報)