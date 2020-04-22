美國駐以色列大使福萊曼上周發推特，表示華府願意撥放5百萬美元，給位於加薩和約旦河西岸的巴勒斯坦醫院與家庭，以供他們「急需且救命的需求，以對抗新冠肺炎」。但到現在這筆錢沒有著落，巴人自治政府駐法國大使阿哈菲，痛批華府滿口謊言，只會出一張嘴。

阿哈菲指出，現實根本與美國所指大相逕庭，在占領區奮力對抗新冠肺炎的醫療院所，迄今沒看到任何傳說中的資金。他堅稱，這些資金都被送給與華府交好的非政府組織，不可能花一毛錢在醫療上。

不過，阿哈菲沒有提到美國把錢送去哪些非政府組織。

「他在撒謊，我們不知道他們要把錢花在哪裡，但肯定的是不是在巴勒斯坦的醫療照護和醫院。」阿哈菲說，如果美國官員想要捐救濟物資，美方「可以直接聯繫巴勒斯坦人民的代表，並告訴我方『我們做錯了，我們希望恢復協助。』」

他也指責美國總統川普凍結金援世界衛生組織(WHO)。由於WHO是少數協助加薩走廊取得新冠篩檢包的單位，阿哈菲火冒三丈批評，如果美國不繼續支持WHO，就沒辦法自圓其說，他們「的確送東西給巴勒斯坦人」。

(中時 )