限定版「馬上有魚」小王馬。（屏東縣政府提拱／潘建志屏東傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，今年屏東黑鮪魚文化觀光季除了保留第一鮪驗魚及拍賣活動外，開幕式取消，音樂晚會及路跑都延期舉辦，若疫情嚴重不排除停辦。往年頗受歡迎的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，也因疫情關係取消，轉型為宅配到府的「海鮮宴」。

黑鮪魚季中頗受歡迎的「千人宴美食大賞」，上桌菜色是東港新鮮海產及地方特色小吃，往年只要一推出馬上被搶訂一空。不過同桌共食容易造成防疫破口，今年縣府與東港知名海鮮餐廳合作，搭配母親節轉型為宅配到府的美食饗宴，在家就能吃到產地直送的在地特色料理。

今年海鮮宴共8樣具代表性的特色佳餚，包含手作日式鮪魚排、紅燒翅皮羹、東港花枝丸併旗魚黑輪、藥膳酥鮮蝦、櫻花蝦米糕、糖醋海中鮮（魚）、皇品芋香燜雞、古早味燉四寶，均由主廚精心烹調後，以低溫急速冷凍保留佳餚美味，再產地直送宅配到家。

海鮮宴在家就能享用10人份澎湃的海鮮料理，也是母親節大餐的好選擇，限量350份，每桌8道菜含運費3270元，即日起開放網路預購至29日下午4點止。東港東隆宮也加碼推出限定版「馬上有魚」小王馬，訂購就附贈1隻。

(中時 )