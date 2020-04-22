嘉義市蘭潭國中學生製作防疫垃圾桶，市長黃敏惠仔細瞧。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠參觀蘭潭國中仿生機器人競走。（嘉義市政府提供）

嘉義市蘭潭國中科技隊從107隊中脫穎而出，勇奪2019年PowerTech全國青少年科技創作競賽國中「仿生機器人組」（Mini-Com）全國冠軍及2個亞軍，稱霸全國，市長黃敏惠22日表揚，並送電動螺絲起子鼓勵學子繼續動腦研發、動手做。

蘭潭國中模擬比賽當天情境，有3道關卡，須於3個小時內獨立完成3支機器人做接力比賽，再選取其中1支機器人比賽競走的速度，最後所有晉級的機器人進行拔河比賽，過程有趣又刺激，學生很有共鳴。

現場也展示科技隊選手們的創意作品，包括防疫口罩、防疫垃圾桶、投球機、賽道競技、機械巨獸等，機械巨獸用廢棄課桌椅、零件等回收資源重新組裝而成，黃敏惠示範製作防疫口罩，並搭上號稱「霍爾的移動城堡」的機械巨獸，驚嘆孩子們創意十足。

黃敏惠說，蘭潭國中科技隊有精彩的表現，要特別感謝指導老師楊元彰組長的無私奉獻，長期利用周六、日訓練選手，成就孩子的科技實力，市府會結合學校及家長會全力支持。

楊元彰說，帶學生動腦動手研發仿生機器人多年，激發出學生的興趣，由本來一隊4人擴編到目前的大規模，但這個科技隊不只是為了比賽，更重要的是讓學生透過學習、創作和比賽的歷程，遠離3C產品，激發學生潛能，研發智慧機器人，未來能投入醫療、救災等領域。

(中時 )