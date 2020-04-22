經濟部加工處副處長劉繼傳22日表示，加工處積極輔導區內廠商節能減碳，位於楠梓園區、全國最大的日月光中水回收廠，啟用滿5周年，近年產製的再生水，相當於省下超過4,000座標準游泳池的水量，再者，加工區整體的太陽能年發電量達3,302萬度，預估合計減碳量約2.02萬公噸，相當52座大安森林公園的減碳量。

劉繼傳指出，今年適逢世界地球日50週年，一直以來，加工處以實際的行動，推動對環境友善的施政策略，積極輔導區內廠商節能減碳，楠梓園區全國最大的日月光中水回收廠，也剛好啟用滿5周年，近年產製的再生水相當於省下超過4,000座標準游泳池的水量。

劉繼傳表示，為了實踐水資源政策與產業發展並重的理念，楠梓園區在2010年建置全國首座再生水模型廠進行驗證，產下再生水回收技術種苗，推廣區內再生水使用，促成日月光公司2015年在廠內，自行建置第一期日處理量2萬噸的中水回收廠，目前已完成二期擴廠工程，日處理量可達3萬噸，用水回收率提升至70％，解決廠商對於供水不穩影響產能的問題。

此外，為了推廣再生水資源運用，加工處努力將楠梓園區再生水示範場域，打造成為環境教育設施場所，劉繼傳表示，2018年獲得環保署認證之後，已成全國唯一以推廣再生水回收利用教育理念的認證場所，迄今，已辦理環境教育活動達32場次，約900人次。

他說，日月光公司配合園區發展願景，也積極投入環境保育與環教推廣，2019年正式啟用綠科技教育館，未來，將申請為環境教育設施場所，透過生動活潑的環教課程、多媒體的互動科技，扎根水資源環境教育，並與加工處成為環境教育在地夥伴，雙方將促進在地環境教育推廣及強化合作關係。

(工商 )