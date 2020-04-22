大陸三大電信商業者之一的中國聯通22日在港交所發佈最新財報指出，公司在2020年第一季營收達人民幣（下同）738.2億元；淨利潤為31.66億元，年減13.9％

中國聯通指出，2020年以來，新冠肺炎疫情對本集團的經營造成一定的挑戰，特別是在業務拓展、新用戶發展、5G網路建設等方面的業務。不夠，疫情也加速經濟社會數位化、智慧化轉型需求，為該集團帶來新商機。

(工商 )