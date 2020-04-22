中國聯通2020年Q1淨利年減13.9％ 17:522020/04/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸三大電信商業者之一的中國聯通22日在港交所發佈最新財報指出，公司在2020年第一季營收達人民幣（下同）738.2億元；淨利潤為31.66億元，年減13.9％ 中國聯通指出，2020年以來，新冠肺炎疫情對本集團的經營造成一定的挑戰，特別是在業務拓展、新用戶發展、5G網路建設等方面的業務。不夠，疫情也加速經濟社會數位化、智慧化轉型需求，為該集團帶來新商機。 (工商 ) #中國聯通 #淨利 #大陸 #三大電信商 #發佈 也許您會感興趣 推薦閱讀 光線傳媒 去年淨利銳減31％ 04:092020/04/18 全球財經 富邦金 獲利穩健成長 04:092020/04/19 證券．權證 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 盛松成：看好陸經濟轉危為機 全年GDP或達3％ 14:102020/04/21 兩岸 陸發佈Q1百大短缺職業排行 營銷人員居首 14:002020/04/21 兩岸 下一個張經義 在陸台師小心了 04:092020/04/22 焦點新聞 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 Steam掀檢舉風暴 大陸玩家崩潰：求求你們了 13:342020/04/22 時事 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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