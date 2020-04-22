股王-大立光(3008)2019年每股盈餘達210.69元，創下公司歷史新高，亦台灣上市櫃公司新記錄，今天董事會通過每股配息79元，儘管配息率與往年相近，每股配息金額仍創下新高。

智慧型手機規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，亦新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，帶動中高階光學鏡頭供不應求，受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢及蘋果iPhone 11系列新機上市銷售出色，大立光2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，創下歷年新高，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元。

由於大立光預計在今年及明年啟動手上三塊土地新廠建置，董事會維持往年平均配息率，今年配息率約37.5%，每股配息79元，以4月22日大立光收盤價3680元估算，殖息率約2.15%。

無畏新冠肺炎疫情導致大陸地區在2月大規模停工等因素干擾，大立光第1季業績仍繳出單季營收及稅後盈餘創下歷年同期新高佳績，第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

不過，新冠肺炎疫情自3月在歐美地區大爆發，衝擊智慧型手機等終端需求，大立光執行長林恩平表示，整體來看，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，6月還看不到，第2季稼動率較第1季差，新產品亦較去年同期少。

儘管新冠肺炎疫情致使終端客戶需求減弱，大立光廠區稼動率亦下滑，但大立光建置新廠腳步未變，目前已有一塊土地廠區開始發包動工，大立光今天亦公告取得無塵室空調工程、廠務工程及設備等，合計總金額為23.83億元，大立光表示，此項金額為已動工建置新廠設備資金需求。

去年大立光資本支出約85億元，除已動工的新廠，大立光預計下半年會有另一塊土地發包建廠，今年資本支出不會改變，建廠會照計畫走。

(時報資訊)