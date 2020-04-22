年近60歲的餐廳老闆娘吳太太，因為脊椎骨頭持續性的疼痛求診，本來以為是工作勞累導致，沒想到以為單純的檢查，之後卻轉診至血液腫瘤科，確診為癌症「多發性骨髓瘤」。根據最新的105年癌症登記報告，多發性骨髓瘤當年度新增625人，而與10年前的發生人數386人相較，增加了6成5，醫師表示，可能與國內人口老化有關，也有可能受到飲食西化的影響。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨血液腫瘤科主治醫師葉士芃表示，多發性骨髓瘤是血液惡性腫瘤的一種，其好發於60到70歲左右，較難治癒，也容易復發，且每次復發都讓治療變得更困難。

臨床觀察發現，許多病人是因為骨頭疼痛、或骨折就醫，經檢查了之後，才輾轉發現罹患多發性骨髓瘤。葉士芃指出，主要因為多發性骨髓瘤為骨髓內「漿細胞」病變所導致，而癌化的漿細胞使得特定的免疫球蛋白、也就是「M蛋白」大量增生，除了讓病患免疫力受到影響，也帶來許多症狀，包括貧血及影響腎功能，也會讓尿液的泡泡變多、體內蝕骨細胞活化，造成骨頭疼痛、骨質疏鬆，進而容易骨折。

葉士芃表示，多年前治療多發性骨髓瘤的選擇不多，只能靠化療，疾病緩解的效果有限，病患存活時間僅1至2年左右2，。近年來發現，多發性骨髓瘤細胞上帶有大量的CD38抗原，於是鎖定CD38抗原作為標靶，在治療上即可有更精準有效的成果，可幫助延長患者存活時間，成為國際上的治療趨勢。

過去抗CD38標靶藥物需要自費使用，療程動輒每月十幾萬，對許多病人是很大的負擔，健保署自4月1 起，已經核准抗CD38標靶藥物用於與現行療法併用治療多發性骨髓瘤的第二線治療，經事前審查核准後，給付22次輸注於具有良好日常體能狀態的成人患者，預估能讓400位患者受惠。

(中時 )