民進黨立委陳素月辦公室陳姓助理，22日早上倒臥在立法院中興大樓立委研究室的沙發上，救護人員到場時陳姓助理已死亡，台北地檢署檢察官22日下午已到研究室勘驗，相驗發現死者身上沒有明顯外傷、研究室也無外力入侵跡象，初步排除他殺及罹患新冠肺炎的可能，至於確切死因則由法醫解剖後釐清。

檢警調查，22日早上8時多，陳素月的陳姓助理被同事發現倒臥在研究室內的沙發上，一動也不動，同事原本以為陳因疲累而在睡覺，但叫他卻沒有反應，直覺有異，馬上報警。

(中時 )