立委助理死在立院研究室 北檢排除肺炎 17:442020/04/22 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委陳素月辦公室陳姓助理，22日早上倒臥在立法院中興大樓立委研究室的沙發上，救護人員到場時陳姓助理已死亡，台北地檢署檢察官22日下午已到研究室勘驗，相驗發現死者身上沒有明顯外傷、研究室也無外力入侵跡象，初步排除他殺及罹患新冠肺炎的可能，至於確切死因則由法醫解剖後釐清。 檢警調查，22日早上8時多，陳素月的陳姓助理被同事發現倒臥在研究室內的沙發上，一動也不動，同事原本以為陳因疲累而在睡覺，但叫他卻沒有反應，直覺有異，馬上報警。 (中時 ) #研究室 #助理 #陳姓 #立委 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普追擊 指陸新冠死得遠比美還多 06:272020/04/18 國際 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 國際 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 12:022020/04/18 國際 府：總統無接觸感染風險 要求國防部從嚴從速完成檢疫 14:462020/04/18 政治 國軍口罩不夠用？國防部：優先發給4類人使用 15:022020/04/18 生活 染疫艦隊700多人進社區2天 將採類細胞簡訊通知接觸者 15:072020/04/18 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 17:472020/04/18 生活 看護集體落跑！加拿大安養院「放任」31名長者離世 18:122020/04/18 國際 連兩周末封街管制 墾丁大街如空城業者哀嘆 20:222020/04/18 生活 社會熱門新聞 立委助理死在立院研究室 北檢排除肺炎 - 社會 跳水皇后嫁富豪18年 身材驚人走鐘 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 敦睦艦隊神秘航程19天去哪？知情者：航向關島 - 社會 看電影摸女友胸挨告 法官：性觀念不同無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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