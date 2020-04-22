潮州永宏蘭業公司捐贈1800株的蝴蝶蘭植株給鎮公所，用來美化市容，在民治溪畔打造蘭花大道。（潮州鎮公所提拱／潘建志屏東傳真）

台灣素有「蘭花王國」美稱，不過受到新冠肺炎疫情影響，國外市場急凍。屏東潮州鎮有蘭花業者將銷不出去的蘭花植株，捐給鎮公所用來美化市內環境，公所計畫在民治溪畔打造蘭花大道，另外中山運動公園、鎮立幼兒園也都種蘭花布置景觀。

位於潮州的永宏蘭業公司每年可組培1200萬株蘭花種苗，出國到歐美、日本、韓國、大陸等國家，瓶苗出口約占全台出口量1／10。不過新冠肺炎疫情肆虐，美國多處封城消費力下跌，2.5吋的蝴蝶蘭植株訂單全被取消，損失慘重。

公司原本找鎮公所協助處理要銷毀的蘭花，但公所主祕王建元與業者討論後，覺得與其銷毀還不如廢物利用，因此將1800株的蝴蝶蘭植株捐給鎮公所，拿來美化市容，計畫在民治溪畔打造蘭花大道，中山運動公園大樹下也將進行妝點。

永宏蘭業董事長陳德謙說，蘭花是氣生根植物，綁到樹下就會活了，很多地方都可看到以蘭花美化環境。蘭花照顧並不困難，不要太陽直射，只需少許水，根會盤覆在樹上吸收樹的養分；這些蘭花預計明年過年前後就會盛開。

捐贈的蘭花也有部分種在鎮立幼兒園，美化外也能做為植物教育用。另外永宏蘭業也各捐300株給潮州四林國小及萬丹鄉廈南村，希望在疫情期間以美麗的蘭花來撫慰人心。

(中時 )