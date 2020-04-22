珍妮登場片段。

金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界）劇情愈進入高潮，觀眾反應也越熱烈！在劇中飾演渣男前夫的朴海俊，與正宮金喜愛離婚後，順理成章將小三韓素希扶正，兩人女兒珍妮首現身就遭到韓國網友大吐槽，直呼飾演珍妮的童星李路恩根本不像角色設定的2歲幼童，令李路恩的母親難過在社群網站上發文，不解孩子有什麼罪呢？

現年3歲的童星李路恩擁有圓滾滾大眼睛與超萌臉蛋，近日在《夫妻的世界》以小三韓素希與朴海俊2歲女兒珍妮的身分登場，未料卻引來韓國網友瘋狂吐槽，「看起來完全不像2歲」、「珍妮下來走路吧」、「哈哈哈無言了」。

網友的言論讓李路恩的母親心裡很不好受，忍不住在社群網站上吐露心聲，表示自己也知道孩子比較大，看了各個網站的評論感覺孩子被戲耍，身為母親心情很不好，「如果我只是看到評論說孩子太大了這種，我也不會說這些。就算大家沒有惡意，我也會受傷。」

李路恩的母親更問，孩子有什麼罪呢？她什麼都不知道只是拍了幾場戲，希望大家別說太過分的話，拜託了，同時也不忘感謝所有支持女兒的人，愛女心切。

(中時電子報)