雲林縣長張麗善（中）自新冠肺炎疫情發生以來，屢屢親上火線說明與呼籲，縣內10人與磐石艦感染者接觸的採檢結果是陰性，她也在第一時間宣布，做到疫情透明化。（周麗蘭攝）

雲林縣與磐石艦感染者親近接觸的10名民眾採檢都是陰性，縣內5個新冠肺炎患者也已有3人解除，縣長張麗善表示，欣慰但不能放鬆，她自己現在像「糾察隊」，看民眾未戴口罩就提醒，坊間告別式最近開始量額溫、未戴口罩婉拒進入，大家愈來愈有憂患意識是好的。

磐石艦群聚感染令張麗善很憂心，20日起再強烈呼籲鄉親一定嚴謹做好防疫工作，到公共場所、到機關團體、店家都要保持社交距離，發燒請先不要出門。

她表示，縣市長顧本分嚴守縣境內安全，防疫破洞卻是最嚴謹的國軍部隊，官兵入境檢疫疏漏，導致許多縣市淪陷，真的有點錯愕，雲林縣府盡量亡羊補牢，第一時間請台大雲林分院、成大斗六分院、虎尾若瑟醫院幫忙做10名親近接觸者的篩檢，所幸採驗結果都陰性，她趕緊公布結果，讓大家安心。

3月15日雲林縣傳出第一、第二例境外移入案案例，母女檔一開始情況不樂觀轉為重症，但在醫療團隊守護下，兩人在9日、13日脫離呼吸器，其中女兒已經解除隔離但仍在休養中。

張麗善說，防疫就像跑馬拉松不到終點不能放鬆，雲林縣土地廣闊，她擔心民眾會以為不嚴重而疏忽，所以隨著疫情緊繃，她外出視察時就像糾察隊，不斷呼籲勸導戴口罩的重要，最近葬儀社也開始要求未發燒、戴口罩才能進入告別式場

(中時 )