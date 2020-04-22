台大醫院企業工會、護理產業工會單位今（22）日高喊「防疫欠裝備、醫護超狼狽」等訴求，中央流行疫情指揮中心針對口罩有了回應，表示已於4月20日告知各醫院重新調整口罩的安全庫存量，該用就用，口罩供應絕對充足！

醫界護理人員請命疫情爆發至今近4個月，即使政府持續保證，基層護理人員仍面臨物資受限、勞動權益受損，包括手術房護理師反映一整天用同一副口罩，增加交互感染風險，另有防水隔離衣緊缺，政府與雇主應主動關注。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，口罩是重要的醫療物資，過去醫院因為管理效能，加上很好的物流配送系統，所以醫院在口罩、隔離衣等安全庫存相當低，因為管理系統反應快，而且與業者之間有固定合作廠商。

不過當新冠病毒疫情爆發後，石崇良說，開始徵用口罩時，因為醫院平時靠著很好的物流系統在運作，所以庫存量不多，在疫情發生時，不再由廠商調到貨源，開始憂慮口罩供應，因而出現省吃儉用的情形。

當時醫院可能1天配發1片或2片使用，石崇良指出，隨著因應策略的推入與口罩量能增加，因此有請各醫院重新調整安全庫存量，尤其4月20日協調各醫院一起重新調整安全庫存量。

石崇良表示，主要是讓所有醫院瞭解，醫療用的外科口罩供應量絕對充足，不用擔心未來有斷貨問題而非常拮据使用，該用就用、以醫護人員防護與病人安全第一為考量。

(中時 )