新冠肺炎疫情持續延燒，口罩是防疫重要物資，屏東市一名女子不慎掉落300片口罩在運送途中，被民眾看到趕緊撿起交至派出所報案，員警立刻兵分兩路，在拾獲地點附近順利找到失主，讓焦急的藥師鬆了一口氣。

屏東警分局歸來派出所日前接獲民眾報案指稱，在民生路上見一名女騎士從機車踏板上掉落一個大袋子，她撿起後要找人時，已不見蹤影，發現內容物是大量口罩，第一時間將撿到袋子送到派出所。

值班員警獲報後立即通報巡邏員警在拾得口罩地點展開地毯式搜索，一邊找尋、一邊詢問附近商家，同時查看有無監視器可調閱。這時值班員警接到失主來電，隨即通報線上警員前往藥局，物歸原主。

藥師表示，這批口罩是中央提供給藥局供民眾購買的醫療口罩，因為藥局內部擺放口罩空間有限，才會暫放住處，未料請家人運送至藥局過程中，因一時疏忽，導致口罩掉落在運送途中，所幸遇到善心民眾將口罩交回，並對於警方積極協助，深表感謝之意。

(中時 )