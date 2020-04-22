iPhone 11 Pro系列支援Night mode，直接使用手機的夜間模式能拍好螢火蟲嗎？台灣著名生態攝影師施信鋒告訴你「當然可以」，只要選對地方，就可以成功拍攝。今年的世界地球日(4月22日)適逢50周年，施信鋒特別分享了用iPhone拍攝螢火蟲的訣竅。如果你也想要挑戰用iPhone拍螢火蟲，請立馬筆記！

根據台灣行政院農業委員會特有生物研究保育中心的資料指出，螢火蟲的幼蟲要在自然乾淨的環境才能生存，因此有螢火蟲飛舞的地方，就是生態環境健全良好的地方。生態攝影師施信鋒指出，因為螢火蟲的亮度低，出現的地方又特別暗，許多人都認為手機不可能拍出來，但其實只要準備幾樣器材，再配合一些小技巧，不用複雜的攝影技巧也拍得出來。

首先，記錄螢火蟲光點依靠的是長時間曝光，所以能穩定站立的腳架非常重要。另外，可搭配攝影專用的ProCam 7 (iOS平台限定) 和修圖用的Snapseed App。

ProCam 7(左)與Snapseed App icon。(摘自iTunes)

生態攝影師施信鋒指出，拿相機拍螢最好的時間點，是夠潮濕無風又無月的夜晚，通常要搭配大光圈加上慢快門，再搭配合理的ISO來完成曝光，但如果是要拿著iPhone來拍螢火蟲，就要善用月光、路燈和車燈。

施信鋒表示，手機攝影目前在物理限制上，有感光元件太小及無法縮放光圈的問題，大光圈在拍螢這件事情上其實不會構成太大的問題，但感光元件太小就是個硬傷，如果要強制相機放慢快門來長曝，以拍螢火蟲動輒2-3分鐘的情況，手機拍出來的影像肯定是雜訊滿天飛了。另外，一般手機的夜拍，因為無法縮小光圈的緣故，所以正常的夜景長曝快門都很短，導致想要拍攝車軌之類的主題都有難度，但在ProCam 7 App裡頭，就有個特殊的功能，叫做慢速快門，就是可以拿來拍螢火蟲的關鍵功能。

【使用ProCam 7的拍攝法】

首先iPhone直接打開ProCam 7 App，攝影模式請直接選擇慢速快門，請注意這個模式並非真正的慢速快門，原理是利用連續拍攝的影像，再分別做不同的方式來疊加影像，而選單裏頭有三個選項。(1)低光源；當光源不足時，運用此模式可以堆疊亮度，拍出來會類似傳統相機長曝的質感。(2)光線軌跡：將畫面中記錄到較亮的影像直接疊加，所以可以用來記錄車軌、流水及螢的飛行軌跡，但長曝的過程，影像亮度不會持續疊加。(3)動態模糊：畫面中會動的物體，隨著曝光時間拉長，就會逐漸消失在疊加的影像裡頭，例如長曝一個行人過斑馬線的街景，最後得到的結果就是一個乾淨的斑馬線，但人物就消失了。

ProCam 7 App中，光線軌跡的選項就是本次要實際用來拍攝螢火蟲的模式，只要架好腳架按下快門鍵即可。快門選擇B快門，也就是按第一下開啟，再按一下結束。所以當按下快門之後，只要等螢火蟲在畫面中持續的累積，直到畫面上的數量自己滿意為止，這個選項的特性就是亮度不會持續累積，缺點就是如果你是在暗處拍螢，那就會拍出只有螢點但是一片黑的場景，但反過來思考，如果選擇有光害的位置，光線反而可以把場地的輪廓勾勒出來，但曝光的過程亮度卻不會持續累加，如果搭配月光的加持，反而就能成功拍下有螢點有環境的影像。

iOS平台專屬ProCam 7 App示意圖。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

iPhone 11 Pro Max+ProCam 7拍攝完成照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

攝影師特別提醒，雖然長曝過程亮度不會持續累加，但如果遇到來車或者手電筒之類的外在光源，可是會直接摧毀整張圖，所以遇到類似的情況，請預先用黑色不反光材質的卡紙直接擋住手機鏡頭。

【使用Night mode的拍攝法】

iPhone的夜景模式(Night mode)在運作時會連續拍攝多張照片來持續疊加亮度，這樣運作的原理反而不適合拍攝有亮度環境的螢火蟲，所以在地點的選擇上，可以選擇稍微暗一點的環境，暗一點的環境就算Night mode拍攝30秒也不會疊加過多的亮度，但卻能適時地記錄下螢點，不過Night mode最多也只能拍攝30秒，為了要讓畫面有足夠的螢量，此時可以搭配使用Snapseed這支app來做後期製作。

假設用Night mode拍了五張一樣的螢點照片，首先用snapseed開啟第一張，再從工具選單裡頭找到雙重曝光這個選項，選擇第二張照片之後，疊合模式選擇變亮，那這樣第二張照片的螢點就會跑出來啦，依序重複這個步驟，就可以有一張相當於150秒的螢火蟲照片。

Snapseed疊合模式選擇調亮。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

iPhone Night Mode相片經過Snapseed疊圖完成。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

在世界地球日生態攝影師透過照片提醒大家有螢火蟲的環境需要大家的守護，而Apple也不斷地在環境保護上做努力，包括Apple 的所有辦公室、零售據點和資料中心均使用 100% 再生能源供電，以及為 MacBook Air 和 Mac mini 開發的特製鋁合金，不僅採用 100％ 回收物料，且維持了一貫的品質。

(科技)