美國國務院表示，正與台灣等理念相近夥伴協調協助太平洋島國應對新冠疫情。美國國務院的聲明還表示，美國政府已經為支持太平洋國家抗擊新冠疫情提供了超過3200萬美元的資金。不具名臺灣外交官告訴美國之音，美台之間針對協助太平洋島國抗疫的協調，主要是針對醫療物資如口罩等方面的溝通與協調。

美國國務院昨天表示，美國正在與澳洲、紐西蘭、日本、台灣及其他理念相近的夥伴協調，為太平洋地區提供抗疫協助。國務院正和美國疾病控制和預防中心(CDC)、衛生與公眾服務部(HHS)、美國國際開發署(USAID)、內政部、國防部、印太司令部等跨部會夥伴緊密協調，"儘管美國對密克羅尼西亞、馬紹爾群島及等3個自由聯繫邦(Freely Associated States)的關係是以彼此獨特的歷史及自由聯繫協議(Compacts of Free Association)特殊關係，美國將持續支持所有太平洋島國。"

美國之音報導指出，在這3個美國自由聯繫邦當中，帛琉和馬紹爾群島與台灣有外交關係。上星期，台灣政府宣佈對它在南太平洋僅剩的4個邦交國提供包括病毒檢測儀及口罩等應對新冠病毒的防疫物資，帛琉、圖瓦、馬紹爾群島及諾魯駐台灣大使也出席了4月15日的捐贈儀式。

國務院在一個聲明中指出，作為全球衛生與人道主義應對新冠肺炎的領導者，美國已對太平洋島國的新冠病毒疫情採取迅速的監測、反應和緩解行動。

美國官員說，台灣與澳洲、紐西蘭等國家都有在對太平洋島國的抗疫工作做出貢獻，因此台灣要提供醫療物資前也會先讓美方知道，彼此間的協調一方面可避免重複，其次也有助於優先順序的安排，例如有些國家距離台灣比較近，運送物資也比美國較為容易，所以美台之間的確有這方面的溝通，但 "並不是一個雙邊或多邊的計畫。"

美國之音的報導並表示，隨著大陸全面擴大在太平洋地區的影響力，台灣與北京在此地區的外交攻防持續不斷，自2019年9月吉里巴斯與所羅門群島與台灣斷交轉而承認大陸後，美國就一直在注意台灣在太平洋剩下的4個邦交國的動態，川普總統最近簽署生效的《臺北法案》目的即在於協助台灣鞏固邦交。法案條文規定，美國國務院必須向國會提出報告，說明在強化臺灣與印太地區夥伴的外交關係上採取了哪些作為，對於那些損害臺灣安全繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式。

與此同時，北京當局也在加強對太平洋島國做抗疫宣傳。

報導還引述了《中新網》的報導指出，3月10日，中國外交部與國家衛健委官員、衛生專家與中國在太平洋地區10個邦交國的官員及衛生專家就新冠肺炎疫情舉行網路視頻會議。中方在會中表示，在習近平主席的"親自部署、親自指揮"下，目前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序正在加快恢復，中方"完全有信心、有能力、有把握"打贏疫情防控阻擊戰，也始終本著"公開、透明和高度負責"的態度，積極開展疫情防控國際合作。

(中時 )