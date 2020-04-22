苗栗縣政府社會處向衛福部社家署爭取經費，規畫利用苑裡鎮2處社區活動中心辦理「公共托育家園」，但委辦廠商招標已5度流標，年底若還標不出去補助金恐被收回，社會處修改計畫內容，近期將重新上網招標，為了提高投標意願，讓廠商有更多時間考慮，等標期將從7至10天延長到14天。

苗栗縣托嬰中心主要集中於頭份、竹南、苗栗市等苗北地區，苗南的嬰幼兒托育資源相對缺乏，苑裡鎮公所因此向縣府社會處提議利用3里聯合活動中心及新復社區活動中心辦理「公共托育家園」，獲社家署補助辦理經費，不過委辦廠商標案自去年11月起招標，卻是乏人問津已流標5次。

社會處兒少及家庭支持科分析流標原因，除了受疫情影響，景氣不好廠商卻步、態度保守，也有廠商反映現有建築需修繕，採購金額太低不敷成本，因此縣府已請建築師到場評估修繕費用，不排除再提高採購金額吸引廠商投標，承辦人員表示，計畫已經過2次檢討，若到年底還是標不出去，補助金恐被收回。

苑裡公托家園可提供通苑地區的家長，托育0到2歲的幼兒，讓往返台中、苗栗工作的年輕父母們無後顧之憂，園內1名合法保母照顧3名幼兒，勝於法定1比5的規定，3里聯合活動中心1樓預計開設2班，共24個名額；新復活動中心2樓開設1班，共12個名額。

(中時 )