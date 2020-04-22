自新冠肺炎疫情爆發以來，雲林縣府的防疫工作超前布署，4月6日啟用在雲林國中禮堂的異地辦公中心，目前再超前布署第二個，圖為縣長張麗善（右三）巡視。（周麗蘭攝）

雲林縣府自1月22日決定發放口罩給幼稚園、國中小學生開始，防疫超前布署，成立防疫車隊、長青食堂改外帶、校園暫停開放、長照中心以視訊取代探視，一路持續往前，包括啟動異地辦公中心，目前再找第二個異地辦公中心，為防萬一也與殯葬業者簽好開口契約，若有患者不幸喪生，將有殯葬配套措施。

縣府在4月6日啟動位於雲林國中的異地辦公中心，13局處副主管進駐，目前已試營運3周；因應疫情迅速發展，縣府正籌備第二個異地辦公中心。

縣長張麗善表示，異地辦公目的是為了備援，包括環境、公文都要消毒，倘若縣府有任何局處因疫情淪陷，也不會停擺影響鄉親權益，為確保縣府運作安全無虞，正準備第二個異地辦公處所。

疫情趨於嚴峻，縣府已與殯葬業者簽約完畢，若有感染者不幸往生，將由特約業者做嚴密的處理，包括多層屍袋、火葬場、火化爐；張麗善強調，這是為了有備無患，在不影響鄉親的權益之下，做好層層的防護，進行有尊嚴的後事處理。

張麗善說，「平時重於災時」，做好這些準備，就可從容不迫及時應變，就像一月傳出疫情時，決定釋出縣府安全存量的口罩給所有幼稚園、國中小、縣立高中生，讓家長放心學生去上學。

張麗善表示，防疫要靠大家，鄉鎮市公所除了每周消毒公有零售市場、夜市、公園等公共區域，還要不厭其煩的宣導，她也如此要求自己。

(中時 )