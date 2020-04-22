反空污浪潮下，燃煤發電成眾矢之的。立法院今審查台電預算，立委要大筆刪台電今年購煤預算18％、共138億元。台電董事長楊偉甫強調，由於疫情影響，今年前3個月用電量已成長，刪燃煤預算風險大。他承諾，今年燃煤用量不會超過去年的2744萬公噸。最後立院經濟委員會做出決議，請台電3周內提出今年具體減煤量目標，是否砍預算保留朝野協商。

台電今年以預估用煤量2908萬公噸，編列768億購煤預算，這引來時代力量立委陳椒華、民進黨立委賴瑞隆意見，提案要求刪除18％，也就是超過138億預算。

楊偉甫解釋，這是預算數，且燃煤價格一直在波動中。但陳椒華表示，自己從從環保署要到用煤數字，說2020年用煤量只要2467萬噸，加上公投要求每年減少火力發電1％，台電不需要買那麼多煤，不過這引來綠委邱議瑩批陳是「扣帽子」。

楊偉甫承諾，2020年用煤量一定會比2019年減少。不過立委追問具體減量目標，他只說還要準備安全存量35天用量，動態調整。強調因疫情影響，今年用電量成長，前3個月用電量增加3％左右，希望委員採凍結，而不是直接減列，否則風險大(指供電)。

但楊瓊瓔堅持刪預算，更以「拜託、救命」為台中市民請命減少燃煤。最後經濟委員會決議，台電應在3周內提出今年燃煤具體減量評估，送交該會。至於預算是凍結還是刪減，保留到院會再協商。

(中時 )