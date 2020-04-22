倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開低走高，終場上漲19.32點，漲幅0.19％，收在10,307.74點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.17點，漲幅0.91％，以129.9點作收。三大法人方面，外資續賣34.5億元，投信續賣0.58億元，自營商續賣8.39億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼3,831口多單，累計淨多單部位為34,960口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前壓抑全球股市表現的最大問題仍是新冠肺炎疫情的擴散與蔓延，不但全球經濟陷入空前的危機與挑戰，甚至造成國際油價大崩盤，突顯全球能源需求銳減、經濟疲弱不振、美國儲油空間所剩無幾的困局。

然而第一季及第二季經濟利空已提前反應完畢，加上大陸疫情獲得有效控制後，各家廠商正加速復工，不僅供應鏈斷鏈的危機可望解除，隨美歐疫同步趨緩下，需求危機也可望迎刃而解，預期下半年全球經濟將緩步復甦。

個股方面，本周納入投資組合的榮創，具備營運轉機題材，股價22日再度放量大漲，趨勢及業內法人大戶心態偏多不變前，預期後市仍有望續攻向上。

此外，儘管國際油價崩盤，造成全球股市再度回檔，然美國標準普爾500波動率指數 （VIX）並未飆升，美元指數也未出現異常波動的情形，顯見市場已成功脫離恐慌情緒。

展望後市，台股月線向上翻揚，且大盤守穩9,954點頸線支撐，融資餘額也維持低檔水位，券資比不斷上升，顯見整體籌碼面處在相對安定的狀態，預期台股短線將於月線至季線間震盪換手整理。

(工商 )