永誠國際投顧分析師李忠興提醒，台股操作方面，籌碼強勢股逢回可進，弱勢股則建議反彈減碼、勿逢低攤平。個股方面，本周納入投資組合的泰博，防疫醫材需求暢旺，產能持續擴充，3月營收創歷史新高，本季營收可望持續走高。

他表示，5月油價期貨首見負值後，油價崩跌態勢蔓延至美國6月期油合約，21日又一度暴跌近70％，收盤創下21年新低，反映原油供過於求及儲油空間稀少的問題，再加上企業財測不佳，美股連續第二日大跌，道瓊重挫逾600點。

台股由於21日已領先反應，因此期貨夜盤僅下跌67點，跌幅遠小於美股。台股22日開低後，原油重挫、美元指數站上100、VIX恐慌指數突破45，都對多頭持股信心造成壓力，集中市場早盤一度大跌148點，但在買盤逢低承接下，指數緩步向上，尾盤翻紅收漲19點。

技術指標KD在20日高檔死亡交叉後，近兩日出現快速下壓，而K值50是多空強弱的重要分水嶺，22日指數若收在10,150點以下，K值就會跌破50，因此早盤指數跌破後，多頭用力拉升指數，助指標重返多方。不過，因指標9天扣抵的關係，經過細算，23日若收在10,292點之下，K值仍會跌破50，要想將K值守住50關卡，多頭僅剩下15點的下跌空間。

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