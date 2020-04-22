逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 18:012020/04/22 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股持續反覆打底與擴底，季線呈現下彎局面，指數上臨季線反壓，並於月線至季線間壓縮整理，盤面類股輪流反彈，彈至壓力區宜先出場，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意3月營收成長性高的族群或個股，反觀3月營收出現明顯衰退者則建議避開。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面轉強，漲勢可望延續。 (工商 ) #亞諾法 #啟發投顧分析師楊基政 #季線 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股基金回神 規模五年新高 04:092020/04/18 金融．稅務 本周台股 名師不看淡 10日線到季線震盪 04:102020/04/20 財經要聞 操盤心法－挑戰季線關卡 緊盯Q1財報業績 04:102020/04/20 證券．權證 《晨間解盤》季線在望(日盛投顧提供) 09:142020/04/20 財經 法人認養股強勢作價 台股季線前整理待變 14:202020/04/20 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:472020/04/20 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:462020/04/20 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:462020/04/20 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:452020/04/20 財經 操盤心法－國際變數影響＋季線走低 大盤震盪拉回 04:102020/04/22 證券．權證 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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