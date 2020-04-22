啟發投顧分析師楊基政表示，台股持續反覆打底與擴底，季線呈現下彎局面，指數上臨季線反壓，並於月線至季線間壓縮整理，盤面類股輪流反彈，彈至壓力區宜先出場，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意3月營收成長性高的族群或個股，反觀3月營收出現明顯衰退者則建議避開。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面轉強，漲勢可望延續。

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