外傳大陸捐贈我國友邦巴拉圭大批醫療物資，我駐巴拉圭大使也被召回，外交部今天反駁表示並非事實，該批物資是巴國經銷商聯合向大陸採購進貨並非無償援贈。我駐巴國大使周麟即將卸任返國，此為外交部人員的正常輪調作業，並非召回國內。

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國3月底援贈巴拉圭口罩10萬多片，國民黨立委吳斯懷今天質詢時表示，我方捐贈被當地議員嫌不夠，轉向大陸索取防疫物資，大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使也已經在周一被召回。

對此，外交部發言人歐江安表示，有關媒體披露「中國援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資」相關報導並非事實。

她說，巴拉圭政府前已公開說明，該批物資是巴國經銷商聯合向中國採購進貨，其中部分物資將轉售巴國衛生部，供應各級醫療機構及衛生人員使用。巴國政府已經特別澄清，實情並非如部分媒體誤報為中國無償援贈。

至於我駐巴國大使周麟即將卸任返國，歐江安表示，此為外交部人員的正常輪調作業，並非召回國內。

(中時 )