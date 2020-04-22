受到新冠肺炎衝擊影響，台中市政府都發局為協助營建產業紓困，於7日公告建照及雜照期限自動展延2年，讓業者有更充分的時間完成工程。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮特拜會都發局長黃文彬，肯定此舉有助緩和營建市場受疫情衝擊。

行政院主計總處統計，基層技術工及勞力工短缺時間平均3.4個月，營造業空缺人數達1.3萬，空缺數年增2000個，嚴重影響建築工程施工進度。

黃文彬表示，市府依建築法第53條及台中市建築管理自治條例第26條規定，公告延長建築期限，避免興建工程延宕、無法於法定建築期限內竣工等特殊情形，衍生建照失效等後續問題。

黃文彬指出，今年1月23日至12月31日止，領有台中市建造執照或雜項執照，或建造執照至今年1月22日仍為有效者，建築期限得依建築法第53條規定，申請展期1年、以1次為限。

都發局另再准其自動延長建築期限2年，無須另行申請，藉此紓緩疫情衝擊，讓台中投資環境更健全。

(中時 )