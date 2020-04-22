遠見・天下文化事業群發起「安心防疫・相信閱讀」行動，攜手台北市政府、新北市政府、 基隆市政府於世界書香日前夕推出「閱讀防疫包」，精選 500 種，累計超過 3,000 冊紙本書、 電子書及有聲書，陪伴民眾在家閱讀防疫。新北市侯友宜市長、台北市蔡炳坤副市長、基隆市 教育處林祝里處長聯袂出席，公佈北北基首長的私人防疫書單，與市民一起增加知識免疫力。

本活動發起人遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授回憶，年少時他常在重慶南路書店 裡站著看書，常被店員驅趕；開辦一間歡迎讀者自由閱讀的書店，終身推廣閱讀，成為他一生 的志業。他期待在防疫期間，能有更多人「以讀攻毒、以書止輸」，提升自己的競爭力。致力 於推動閱讀教育的洪蘭教授，受邀於活動中分享閱讀真諦，鼓勵居家防疫者，利用這段「被強 迫暫停」的時間，好好充實自己。

獲得民眾認可、防疫表現最佳的六都市長之首新北市侯友宜市長，特別感謝遠見・天下文 化事業群致贈好書，讓幾乎應有盡有的新北市防疫包，補足了書香。忙於市政的侯市長自陳自 己看書的時間相對稀少，更讓他珍惜每次閱讀的書，並把書中的觀念化為行動。他高度認同推 薦矽谷教父、前史丹佛大學校長漢尼斯的《這一生，你想留下什麼？》，也鼓舞自己更有勇氣 承擔起市長責任。

台北市蔡炳坤副市長呼籲大家，應珍惜當下還能繼續正常上班上課、自由作息的時光，並 感謝在第一線防疫人員及所有配合居家隔離檢疫的民眾。探訪居家隔離民眾時，他常聽到民眾 回饋，居家期間終於有機會重新打開書頁，成為疫情中最美的一段插曲。蔡炳坤副市長也代醫 生出身的柯文哲市長提出推薦書單：《瘟疫與人》、《零錯誤》、《神奇酷科學：對抗傳染病大作 戰》，都是偏向理性思考的文本，也反映出柯市長求真的一面。

基隆市教育處林祝里處長代表林右昌市長出席表示，基隆市非常重視閱讀，今年的書香日 已規劃了「大手牽小手，『隆』來看冊」活動。此次獲贈的書籍，會放在基隆市校園和安心防 疫包中。林右昌市長所推薦的書單：《在世界地圖上找到自己》、《什麼才是人生最值得的事》、 《不要舔這本書》，都是視野、心靈、知性兼具的好書。

疫情帶動了數位學習風潮，此次遠見天下文化事業群捐贈的書籍品項，不僅有實體書，更 包含遠見・天下文化事業群音頻平台「1 號課堂」優惠方案，超過 3000 種的音頻節目、電子 書與有聲書品項匯集在「1 號課堂」APP 中，防疫者將可體驗多元的知識接觸管道。

此次「安心防疫・相信閱讀」公益行動，也獲得企業界響應。競衡集團張簡珍董事長捐贈 400 冊、當紅暢銷書《第二座山》，大友茶業廖義榮董事長亦贈送 500 份普洱茶包作為防疫期 間養生飲品，都豐富了「閱讀防疫包」。

(中時電子報)