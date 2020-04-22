新冠肺炎升溫，民眾人心惶惶，造成酒精、消毒水搶購潮，律師簡榮宗見狀，決定自掏腰包，在新北市議員白珮茹服務處設置「全國首台抗菌液免費取用機」，民眾只要用手機LINE掃描機台，便會自動產出500CC抗菌液。簡榮宗表示，若反應熱烈，他會考慮再設置第二台，與民眾對抗新冠肺炎。

簡榮宗表示，當初看見民眾為了搶購抗菌液，到處奔波，相當辛勞，因此他找上生產自動販賣機的微物聯科技股份有限公司合作，將抗菌液與販賣機結合，作成「抗菌液免費取用機」。

微物聯科技執行長鄭豪裕指出，他們花了1個月才將Line及販賣機、抗菌液成功結合，一台成本約10萬左右。

簡榮宗指出，未來只要民眾有需要，便帶著容器，至白珮茹服務處免費領取，每人一天限領1次，共500CC，盼協助全民一起對抗新冠肺炎。

白珮茹表示，她相當感謝簡榮宗的熱心，地方上有免費的抗菌液讓里民相當開心，由於這次設置的是自動機台，民眾若有需要，24小時都可領取。

(中時 )