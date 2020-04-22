上海黃浦江上的滬東中華造船廠，第2艘的075型兩棲突擊艦離開乾塢下水，從大陸網路上發布的圖片，該艦的主要結構都已成形。

海軍新聞(Naval News)報導，有著廣闊全通式甲板的兩棲突擊艦，常被視為輕型航空母艦，它也的確具有與航空母艦相當的兵力投放能力。解放軍海軍於2011年，正式啟動075型的開發工作，是一種排水量3.6萬噸的直升機母艦，可容量為28架直升機，同時艦尾也有大型入出門，可以投放登陸艇。

儘管075型看上去比美國海軍的美利堅級攻擊艦略小，但是比法國、西班牙/澳大利亞的直升機母艦來的大一些。

首艘075型於2019年9月25日下水，目前正在艤裝中，上星期發生一起火災事件，似乎損失不大。剛下水的075型2號艦，與1號艦是同一個乾船塢中建造，在船台空出來後，可能還將建造第3艘。大陸的造艦速極很快，被形容成「下水餃」。

(中時電子報)