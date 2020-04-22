許多偶像因疫情曝光機會減少，紛紛改用直播平台和粉絲互動。日前南韓實力女團(G)-IDLE舞蹈擔當穗珍在VLIVE開直播，擁有精湛舞技連一些女前輩都是她的粉絲；豈料直播時被惡劣的網友批評長相，讓她當場變臉沉默，害大票粉絲看了鼻酸。

20日穗珍單獨在VLIVE開直播，僅畫著淡妝搭配大紅唇和穿著白T恤，短時間就吸引許多粉絲進房觀看，開心地和大家閒話家常，聊著自己和團體的近況；過了30分鐘左右連線出問題，穗珍只好先關閉再重開，但她的臉色卻變得很不好，還驚呼「臉上沾到海苔了！好醜！」，馬上小聲地說「您現在到底在說什麽呢」。

在穗珍說完話之後，原本開心的模樣瞬間笑不出來並沉默長達20秒；原來穗珍是看到網友的惡評罵她醜，才會看起來如此受傷。大票粉絲看到穗珍的反應都超心疼，紛紛直呼「留惡評的人太可惡了」、「穗珍看起來超難過」、「直播平台應該要規定禁止人身攻擊的留言」。

(中時電子報)