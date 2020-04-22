新竹縣長楊文科（右三）22日與東區4個里長座談，了解現行學區畫分的問題。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市109學年度共有3所國中總量管制，為了了解、解決學區爆滿問題，新竹縣長楊文科22日前往十興里長毛振福家中，參與東區里長座談會，討論成功國中、未來文中六學區問題，楊文科表示，待5月2日新生報到後、4日再討論，並委託大學做專業評估，原則上仍會以就近入學為主。

竹北市成功、東興、仁愛國中均有總量管制，其中成功國中新生人數約796人，預計招收15班共438名學生，恐超額358人，其中240人還是設籍該學區並自有房屋者；東興國中新學年度總量管制，預計招收22班、650人，不過報名人數為700人，仁愛國中新生500人，預計招收13班共383人，也超額117人。

縣議員邱靖雅、毛振福、鹿場里長范光仁提出，成功國中學區長年超額，因有共同學區，導致鄰近的鹿場里學生可能要遠赴博愛、竹北國中就學，因此期望朝取消共同學區努力，范光仁也爭取新學年度能有通學專車，搭載學生前往博愛國中等校就讀。

北興里長田慶順、東興里長龍春廣也表示，依據設籍數據，2里設籍人口逐年增加，里民人口均破6000人，期望設計中的文中六，能以北興、東興等里鄰為主，不要步上成功國中大學區制的後塵，期盼勿將高速公路以西的里鄰畫入未來文中六的學區。

楊文科也指出，今年、明年學區畫分暫定維持舊制，111學年度預計有文小一、文中六開始招生，能舒緩現今總量管制學校的壓力，他也認同就近入學原則，待國中新生5月2日完成報到後，4日將再開會討論，並委託大學評估，也會參考里長們的意見。

教育處長楊郡慈說明，文中六依據量體設計，全校計畫將有60個班、一學年20個班級，而學區畫分以就近入學考量，是以鄰為依據。

六家國中為竹北市高速公路以東唯一沒有總量管制學校，一學年預計開設6班，新學年度預計3、4班，楊郡慈提及，不少家長不知學區內有六家國中，她也說，縣內每一學校均有亮點及特色，教育處近期會協助各校拍攝特色影片，未來將在教育處網站公開播放，讓家長更認識學校。

(中時 )