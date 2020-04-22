新北市水肥多年來都是由業者收取後轉至台北市迪化污水處理廠，但處理廠4月1日突然宣布未來不再收取新北市水肥，讓業者大表不滿，找上新北市議員廖宜琨陳情。新北市環保局表示，他們會持續與台北市溝通，盼製造雙贏結果。

由於水肥濃度高，雙北僅有迪化污水處理廠有增設水肥投置站可處理，雙北6百多萬人長久以來都倚靠該廠處理水肥，台北市突然宣布拒收，民眾抱怨連連，業者滿是無奈。

「馬桶滿了無法處理，幾乎都要溢出來了」新北水肥業者朱先生無奈說出民眾心聲，現在業者都不敢抽取水肥，已有市民退無可退，憂心水管排泄物溢出，找上非法業者協助。

廖宜琨質疑，台北市污水接管率已近9成，迪化污水處理廠不可能處理不了新北市水肥，希望台北市給予合理解釋，同時也要求新北市府提出配套措施，「否則新北市民每月1.5萬噸的水肥要往何處去。」

據了解，台北市2010年便明文規定不收外縣市水肥，加上近日新北市業者多次違規將廢油混入排泄物中，讓他們決定拒收新北市水肥，違規者將開罰6000元。

新北市環保局表示，依據廢棄物清除處理機構管理規定，清運對象並無轄區限制，台北市若拒收，業者可將水肥送往其它縣市處理，同時也強調，會持續與台北市溝通，盼能盡早讓水肥事件落幕。

(中時 )