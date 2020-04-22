新冠肺炎疫情目前仍是極大威脅，西班牙足球工會透露，部分西甲聯賽強隊球員表示，很擔心在這樣的情況下比賽或閉門訓練，仍有感染危機。

從今年3月10日起，西班牙所有足球相關活動都暫停，西國目前有超過20萬新冠肺炎確診案例，是歐洲最多確診人數的國家，並有超過2萬1千名患者過世，在歐洲僅次於義大利。

目前還有恢復訓練、比賽的確切日期，西甲官方和西班牙足球協會，仍希望西甲聯賽可以完成整個賽季，西甲（20隊）和西乙（22隊）共42支隊的隊長或代表，周二進行了視訊會議，討論恢復訓練、比賽相關事宜。

美國ESPN指出，一位球員工會發言人表示，球員根據政府相關體育及健康部門通告，都很煩惱恢復正常訓練、比賽會增加感染風險，球隊隊長們也反對閉門訓練，「球員們對於當前社會的狀況，特別是恢復過往正常活動會發現的健康狀況，傳達了最大的關切。」

(中時 )