敦睦艦隊官兵召回，傳聞中市烏日東興國小也是集結處，台中市府不敢輕忽，22日一大早就派環保局前往消毒。（ 台中市府提供／黃國峰台中傳真）

因傳敦睦艦隊多人染新冠肺炎，軍方急召回官兵，傳聞中市烏日東興國小也是集結處，台中市長盧秀燕22日上午前往關心校方、居民，安撫民心。（ 黃國峰攝）

因傳聞中市烏日東興國小，也是染疫敦睦艦隊官兵集結處，22日上午附近居民議論紛紛，擔心暴露風險中。（ 黃國峰攝）

國軍敦睦艦隊爆出新冠病毒群聚感染，國防部在召回成員時，除爆出選擇人潮較多的台中一中門口集合外，21日晚再傳出另在中市烏日區東園國小外十幾公尺處設集合點，台中市長盧秀燕除連夜指示環保局22日一大早就來消毒，並前來視察表示「寧願超前也不疏忽」，呼籲軍方確實、完整公布疫調資訊，地方政府才能精準防疫，降低疫情擴大風險。

盧秀燕嚴厲指出，國防部既然知道這艘軍艦官兵有群聚感染現象，怎麼可以把集合地點像撒種子一樣，在全國各地到處灑，讓全國感染風險大為提高，真是「可惡至極」，希望軍方完整公布疫調，不要向擠牙膏式地，每天擠一點，問都問不出來，地方政府反而要從各處零零碎碎的地方拼湊出來。

盧秀燕接著說，像這次傳聞有4名官兵到底有沒有在東興國小集合、若真有集合，也不知道確切的點在那？軍方都沒給詳細的資料，因此只能大面積的附近都消毒。希望軍方的調查工作，能清楚的讓地方知道，我們願意幫忙、願意善後，但請給我們清楚的訊息！

盧秀燕表示，昨晚聽到傳聞，緊急聯絡環保局清潔人員，在22日凌晨到學校周邊進行大規模消毒，目前已消毒完成，大家可以安心，學校方面也沒有這4名官兵進入校園的紀錄，請大家放心。

教育局表示，經調閱學校及附近監視錄影器，並未發現上周六有類似軍方人員出入或大巴士出入，但為求慎重，已請校方緊急啟動應變措施，提醒師生加強勤洗手、環境清潔消毒、保持教室通風，並密切進行健康監測。東興里長張有城也表示，本里也沒人就讀軍校，可能是烏龍事件，不過由於傳聞東園國小為集合點，東園國小校長江雪珍表示，可能因為這訊息有家長很緊張，共有3名學生請假。

(中時 )