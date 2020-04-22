美股於周二受到6月交割WTI期貨價影響跌幅加劇，導致開低走低，今晨收跌631.56點。美股連兩天重挫逾1200點，今天再度拖累台股早盤以下跌33.31點開出，隨後指數一路走低，尾盤買盤湧現，台股由黑翻紅，終場收漲19.32點。

周二高盛表示蘋果在iPhone受到新冠肺炎疫情影響，營運銷售將持續面臨衰退衝擊，將蘋果股票評級調降至賣出，21日收跌3.09%。並再度拖累蘋概三王今天走勢，台股早盤三王同步開低走勢疲弱，並領跌台股，終場三王漲跌互見。台積電股價除了受蘋果股價走跌影響外，亦受到費半指數重挫拖累下，終場收跌0.34%。

大立光亦受到蘋果股價拖累外，華為傳出擬進一步砍單，也導致大立光終場收跌0.54%。鴻海今天則獨撐大局，為三王中唯一收漲的個股，終場收漲0.54%。其餘蘋概股則漲多跌少，盤面上防疫概念股走勢續強，恆大亮燈漲停，南六、熱映、國光生、亞諾法、寶齡富錦等皆收在平盤之上。

油價之亂干擾金融市場已兩天，美國原油期貨5月合約上個交易日史無前例跌到負值後，6月合約周二暴跌43%，收在每桶12美元以下。儘管OPEC+ 與其他產油國已於近日前達成協議，將自 5 月開始每日減產 970 萬桶，但因新冠肺炎疫情抑制各國的經濟活動，造成全球石油需求量仍低於供給量，周二 (21 日) 交易，原油期貨價格再次大幅波動，在前一日 5 月 WTI 期油破天荒跌至負值後，6 月 WTI 期油下挫至 21 年低點，過剩的石油加上儲油空間即將耗盡，令原油價格貶值。不過，川普周一提到，由於油價低到創歷史紀錄，美國正打算新增多達 7500 萬桶的原油作為戰略原油儲備。

新冠防控措施造成供應嚴重過剩，加之全球儲油空間不足，導致油價大跌，各遠期合約均受到影響，但油價黑天鵝應僅為短期問題，股市重點仍聚焦在疫情後續發展，若美國疫情持續趨緩，經濟活動將逐漸重啟，有利美股走揚，並帶動台股走高。22日三大法人現貨賣超43.4億，外資現貨賣超34.4億。

以技術分析觀察台股，台股終場收一根小紅K，可惜量能不足，技術指標KD仍下彎死叉，台股是漲多拉回測支撐格局，5日線反壓在10430，月線支9943支撑强，選股不選市，建議投資者聚焦5G及IC設計、Mini Led、矽晶圓佈局，尋求法人持續買超個股，所謂買股要買强，要買領頭羊。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

(中時電子報)